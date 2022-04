Rita Kasendi Tallinnast, Saaremaal sugulasi külastamas: Kurvaks teeb muidugi sõda Ukrainas. See on mul iga päev meelel. Loen kogu aeg uudiseid. Hea meel on selle üle, et eestlased on väga abivalmid. Ka ise püüan abivalmis olla. Ka meil Tallinna trükikojas töötab ukrainlasi. Mis rõõmustab – see, et kevad on käes, päike paistab ja ilmad on ilusad.