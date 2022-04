TÄNA ON MAA PÄEV ⟩ 2022. aasta põhiteemaks on planeeti investeerimine

Statistikaameti juhtivanalüütiku Kaia Orase sõnul on järjest paremad teadmised maailmas toimuvast avanud meie silmad terve rea nähtuste suhtes, nagu muutuv kliima, reostuse kuhjumine, ökoloogiliste protsesside vähene säilenõtkus. Samuti on mõistetud, et lisaks paljudele teistele maad asustavatele liikidele vajab kaitset ka inimene ise. Mitmed nendest on tõsised probleemid ja nüüdseks on suhteliselt abstraktsest keskkonnakaitse liikumisest saanud võitlus inimeste tervise, perekondade tuleviku ja elukeskkonna eest.