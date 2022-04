SAAME TUTTAVAKS ⟩ Irina Talimonchak – Kuressaare noorteka päikesekiir

24. veebruari varahommik Ukrainas. Kell neli hommikul pommitavad Vene hävitajad Hostomeli lennujaama. Hostomelist vaid mõneteistkümne kilomeetri kaugusel Irpini linnas elav Irina ei suutnud viimase hetkeni uskuda, et Venemaa Ukrainale kallale tungib – 21. sajandil! Nüüd on sõda alanud, ent Iral ja ta üheksa-aastasel pojal Matveil pole õhurünnakute eest kuhugi peituda. Naine otsustab koos lapsega joosta töö juurde – seal on vähemalt olemas pommivarjend.