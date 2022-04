MAAILM ⟩ Mehhiko kaudu USA-sse

OOTEL: Pilt on tehtud Tijuana piiripunktis mõned nädalad tagasi. Ukrainlased ootavad sissesõiduluba USA-sse San Diegosse. Sildil venekeelne kiri “Ärge visake toitu maha. Siin on rotid.”

USA ja Mehhiko vaheline piir, mis nüüd on avatud ukrainlastele, on samal ajal endiselt ületamatu takistus teistele põgenikele – ladinaameeriklastele ja ka venelastele, kes ei toeta Putini režiimi ja on seetõttu sunnitud kodumaalt pagema. Teemat analüüsis pikemalt Saksa avalik-õiguslik ringhääling Deutsche Welle (DW).