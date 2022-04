MAAILM ⟩ Kuidas Hispaania Vene oligarhide vara võõrandab

Venemaa kodanike arestimisele kuuluva vara otsimisega tegeleb Hispaanias Notarite Üldnõukogu (Consejo General del Notariado ehk CGN). Vestluses Deutsche Welle ajakirjanikuga möönis CGN-i esindaja, et sageli pole rikkurite varale jälile jõudmine just lihtne ülesanne. Kuna kõnealuse vara väärtus ulatub kümnetesse, sageli isegi sadadesse miljonitesse dollaritesse, on see kirjutatud mingite firmade, sugulaste või siis lihtsalt variisikute nimele.