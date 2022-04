TULINE GALERII ⟩ Vürtsikate kanatiibade söömisvõistlus Kanalawingsis

Eilsel võistlusel pidas võitja Karl Mihkel Truu vastu viienda vooruni, kus viimase vooru kastmeks oli "Da' Bomb", mille kangus Scoville skaalal (erinevate piprasortide teravuse skaala - toim) on 135 000. Võrdluseks esimeses voorus oli kastme kangus vahemikus 20 000-30 000 ühikut.

"Kõige kangem kaste on meil Carolina Reaperi püree (Carolina Reaper on maailma kangeim tšillipipar - toim) ja võin omast kogemusest öelda, et seda tasub karta," räägib Rene Puhhalov.