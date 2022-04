KÜLAVAHELOOD ⟩ Uduvere elanikud valisid külavanema ja kavandasid ettevõtmisi

Muide, kui saatejuht oli just Uduvere poole teele minemas, helistas talle lõõtspillimängija Tõnu Eermann, Saanud teada, et raadiomees sõidab Uduvere elanikega kohtuma, pakkus ta välja idee - Uduvere küla võiks hakata korraldama huumorifestivale. Saate toimetaja andis Eermanni mõtte külaelanikele edasi. Mida uduverelased arvavad, seda saab saates kuulda.

Juba enne koosoleku ametlikku algust võtsid külainimesed lahendamist vajavad probleemid üles. Eiklast pärit Signe on mitu aastat ka mandril elanud. Sealt tagasi tulnuna kolis ta Uduverele. Küla pole talle võõras, sest lapsena veetis ta kaua aega Uduvere külas vanaema ja vanaisa juures. Signe ütleb, et igas külas on oma rõõmud ja mured. Aruteludel võetaksegi vastu otsused, kuidas edasi minna.

Külavanemaks valitud Priit Pihel, kes on muide ka Kaarma küla vanem, ütleb, et külavanamast sõltub väga palju. Priidu sõnul külaelanike tahtest alati ei piisa, keegi peab ka valda torkima. Piirkond on huvitav sellegi poolest, et ühel pool teed on Kaarma küla ja teisel pool teed Uduvere küla.