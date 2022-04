ILMATEENISTUS ⟩ Uuel nädalal jagub ohtralt vihmahooge

Esmaspäeval madalrõhkkond nõrgeneb, aga laieneb vööndina üle Eesti. Tihedam sadu eemaldub, aga ilm on niiske ning siin-seal on vihmahooge. Energiat jääb keerisel vähemaks, surve rõhuväljale väheneb ja tuul taltub. Õhutemperatuur on öösel 1..6, päeval 8..12°C, meretuulega rannikul on jahedam.

Teisipäeval eemaldub madalrõhuvöönd Venemaa poole, aga selle lääneserv jääb jätkuvalt Eesti kohale. Ilm on vihmahoogudega ja jahe. Pärastlõunal saartest alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Põhja- ja loodetuul päeval veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 1..5, päeval 8..12°C, tuulepealsel rannikul veidi jahedam.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Venemaale ja tõusva õhurõhu foonil on öösel on vaid Ida-Eestis mõni üksik sajuhoog. Päeval on Läänemere kohal ebapüsiv õhumass ning Lääne-Eestis püsib kohatine sajuvõimalus. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 3..9°C.

Neljapäeval läheneb loodest madalrõhulohk. On nii selget taevast kui pilverünki, millest tuleb siin-seal sajuhooge nii vihma kui märja lumena, sest loodevoolus saabuv õhumass on väga jahe. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval 5..9°C.