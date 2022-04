UKSED LUKKU! ⟩ Saaremaal on sagenenud võõraste autode omavoliline kasutamine

Sõidukil olid siis aga Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepa sõnul liiklusõnnetuse tunnused. Kahtlusalused on Sepa kinnitusel praeguseks politseile teada.

Teateid sõidukite omavoliliselt kasutamisest on politseile laekunud viimasel ajal veel. Nendel sõidukitel on olnud süütevõtmed kas autos või muul viisil võõrastele kättesaadavas kohas. "Tuletan meelde, et sõiduki uksed tuleb lukustada ning sõiduki võtmed autost kaasa võtta," nentis juhtivuurija Sepp.