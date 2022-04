Saaremaa abivallavanem Maire Käärid käis täna sünnipäevalast õnnitlemas ja tõdes, et kõige vanema saarlase krapsakus on imetlusväärne. Vestlusest proua Veeraga tuli välja, et ta armastas aastaid kuni jää tulekuni meres ujumas käia, vahendas vald. Soovime õnne, jõudu ja tervist!