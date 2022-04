JUHTKIRI ⟩ Iseotsustamise hetk

Ühest küljest on see tore, et nii paljud gümnaasiumihariduse poole püüdlevad. Teisalt tundub, et tihti tehakse see otsus liiga kergekäeliselt või hoopiski surve all: minnakse, kuna sõbrad lähevad või hoopis ema-isa soovil-käsul. Võimalik, et noor ise ei teagi veel õieti, mida ta tahab. Lõpuks teeb elu ikkagi omad korrektuurid ja nii mõnigi õpilane vahetab üsna pea kooli.