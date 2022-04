PÄÄSTJAD HOIATAVAD ⟩ Tuleoht on tõsine!

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe toonitas taas kord, et praegu on tuletegemise osas väga tõsine ohuaeg.

Päästjate juhi sõnul tuleks tuletegemisega veel veidi oodata, kuni tuleb vihma ja ilm läheb soojaks. “Roheline rohi kasvab üle ja see kulupõlemise oht väheneb siis oluliselt,” selgitas ta, lisades, et rohu kasvamine on isegi parem kui vihm. Kulu kastmisest piisab vaid üheks päevaks ja siis on see jälle ohtlikult kuiv.