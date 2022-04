MÄLESTAME ⟩ Heinz Erfurti maine rännutee on lõppenud

Sõprussidemed EELK Saarte praostkonna ja Põhja-Saksamaal asuva endise Angelni praostkonna, praeguse Schleswig-Flensburgi kirikuringkonna vahel on kestnud kaugelt üle 30 aasta. Tähtis osa on selles ühenduses olnud muusikal ning eriti pasunakooride muusikal. On ju muusika suuteline ületama keelebarjääri ning päris palju on meil ühiseid vaimulikke laule kiriku lauluraamatus.