JUHTKIRI ⟩ Kokkutulemiste diskreetne võlu

Konverentsiturismi arendamisest Saaremaal on räägitud vähemalt kolm aastakümmet, aga juttudest palju kaugemale pole paraku jõutud. Jah, aastate jooksul on siin teoks saanud mitmeid rahvusvahelisi suurüritusi, aga pigem on need olnud erandid, mille ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks mitmed eri asutused jõud ühendasid.