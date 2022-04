Olen sünnilt saarlane ja sellepärast, et mina ei mäleta küüditamiseelsest lapsepõlvest mitte midagi. Ma ei mäleta seda küüditamist ka. Ainult suurte inimeste suust olen kuulnud. Sellest on nii palju räägitud, et siis on selline petlik mälestus, nagu mäletaks.