SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ James Bondi Spectre sünnib meie silme all

Sõnaga “võim” seostuvad meil peaasjalikult võimul olevad isikud ehk siis need, kelle käes on poliitiline võim. Ent see sõna võib sisaldada ka tähendust “võimutsev isik” või tähistada üldisemalt võimukandjat. Võrgustunud maailmas võib suurt majanduslikku võimu omav isik osutuda tõeliseks hegemooniks, kelle mõju võrdsustub tahtega mudida suunda kogu maailmas.