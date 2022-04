Aastaid tagasi, kui tulin töölt, tõin alati koju kaasa värske leiva, aga ema ütles: mul on veel eilset leiba alles, ma söön enne vana leiva ära, siis võtan uue. Nii ta jäigi päevast päeva sööma eelmise päeva leiba.

Ja mul on tohutult kahju, et ta ei saanudki tunda tänase päeva leiva maitset. Ta ei raatsinud süüa värsket leiba – seda, mis oli just selleks päevaks küpsetatud, sest eilset oli veel järel.