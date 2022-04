Avame talgupäeval ühiselt Saaremaa esimese kogukonnaaia!

Projekti “Psüühilise erivajadusega inimeste tegus elu kogukonnas” eesmärk on toetada ennekõike ööpäevaringse toega kodudes elavate psüühilise erivajadusega inimeste suhtlust kogukondadega.

Seetõttu otsustasime rajada Saaremaa esimese kogukonnaaia Sirge 1 Kodule kuuluvale krundile ja teeme seda projektõppeaine ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) raames koos AS Hoolekandeteenustega.

Kogukonnaaia loomine on üks võimalus koos tegutsemiseks ja üksteise tundma õppimiseks. Aias saavad toimetada nii erivajadusega inimesed kui ka teised kogukonna liikmed. See annab võimaluse tuua inimesed kokku ja siduda kogukonda, et elukeskkond muutuks paremaks.