Enam-vähem sajaprotsendilise kindlusega võib öelda, et kümne aasta pärast on Saaremaa läänerannikul võimas meretuulepark. Saaremaa oludes kujuneb see vaat et sajandi ehituseks, sest 1400-megavatise koguvõimsusega ja 100 tuulikust koosneva tuulepargi maksumus koos ühendustega on mitu miljardit eurot.