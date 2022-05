MAAILM ⟩ Tulemas on ülemaailmne roheenergeetika inflatsioon

Juba praegu räägitakse, et inflatsioon on kerkinud lausa ohtliku tasemeni ning seda paljuski just kõrgete gaasi- ja naftahindade tõttu. Mark P. Mills arvab aga, et hullem seisab veel ees. Tema sõnul saabub peagi aeg, mil kõrgustesse sööstavad ka ülejäänud toorainete hinnad.