SAARLANE ⟩ Vanaema Martha naudib oma sajandat kevadet

Martha võtab meid vastu oma hubases kodus Karedal, kus ta on elanud terve elu. Ega ei ütleks, et selle kodu perenaisel on vanust 99 aastat. Martha hõbedased juuksed on kaunilt kammitud ning tema siiras pilk toob arusaamise, et tegu on hingelt ilusa inimesega.