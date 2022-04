PEA MEELES ⟩ Volbrilõkkesse sobib vaid puhas puit ja paber

Igal aastal jõuab Keskkonnaametini teateid lõketest, kus põletatakse materjale, mis on kahjulikud nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. Seepärast on just kevadel, aiatööde ja grillihooaja alguses, hea meelde tuletada soovitused õues tule tegemiseks.

Hea on pidada meeles põhireeglit: õige on panna oma volbrilõkkesse vaid puhast puitu ja paberit.

Ka enne aiajäätmete põletamist uuri, millised reeglid nendega ümber käimiseks on sinu kohalik omavalitsus seadnud. Kui lõkke tegemine on lubatud, siis ära viska sinna olmejäätmeid.

Prügi põletamine on keelatud suisa seadusega. Kõige parem viis jäätmetest vabanemiseks on need liigiti koguda ja üle anda. Paberi- ja papijäätmed ning plastpakendid saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse, pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemed, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid saab üle anda jäätmejaama. Samuti on paljudes jäätmejaamades võimalik üle anda aia- ja haljastusjäätmeid.