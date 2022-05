KÜLAVAHELOOD ⟩ Kuis kulgeb elu Uudo Sepa vanematetalus Sõrves?

Kõike seda saab näha Sõrves Lõu küla Lepiku talu hoovis. Saatejuhile Aare Lainele tutvustavad talunikud Egon ja Merike Sepp oma valdusi, räägivad sellest, miks nad oma elupaigaks just selle kauge nurga Saaremaa äärealal valisid.

Egon ütleb, et kui ta esmakordselt poisikesena oma vanaisa talumaadele tuli, mõistis ta kohe, et sellel paigal on selline võlujõud, mis teda kinni hoiab. Aastaid hiljem hakkasid Egon ja Merike Lepiku talu maadele endale kodu rajama. Mõlemale see koht väga meeldib, ka nende muusikutest lastele, lauljale Uudo Sepale ja tsellomängijale, Sibeliuse muusikaakadeemias õppivale, ERSOs musitseerivale Karret Sepale.

Praegu valmistuvad talunikud kevadtöödeks. Traktorid ja põllutööriistad on töökorras. Üheks jututeemaks on Lepiku talu villavabrik, mis talunike sõnul on ideaalses korras. Egon ja Merike käivad koos ka kalavetel. Tormigi on nad trotsinud. Kõik on läinud õnneks.

Põnevaid lugusid on juhtunud Sõrve metsades. Kõigest sellest saavad kuulajad teada. Ka sellest, et Sepad on käinud ruhnlastele käsitööoskusi õpetamas. Nii Merike kui Egon laulavad kahes kooris, valmistudes eelolevaks maakonna laulupeoks. Hobinäitlejad on nad samuti, sellestki saavad kuulajad rohkem teada.