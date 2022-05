Tallinna Ülikooli magistriõppe tudengid on koos tragide saarlastega loomas Saaremaa esimest kogukonnaaeda. Antud aed luuakse “Psüühilise erivajadusega inimeste tegus elu kogukonnas” projekti raames Sirge 1 Kodule kuuluvale krundile. Antud krundi soetas AS Hoolekandeteenused eesmärgiga, luua just selline kogukonda ühendav vaba aja veetmise koht.