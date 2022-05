Alanud nädal kostitab kevadiste vihmasabinate ja soojakraadidega

Esmaspäeval on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja termomeetrinäidud kerkivad paiguti kuni 14 soojakraadini.

Teisipäeval liigub Skandinaavia põhjaaladelt madalrõhkkond edasi Põhja-Venemaa poole ja selle lohk ühes vihmahoogudega liigub üle Eesti. Päeval areneb eemaldunud madalrõhkkonna järel rünksajupilvi, millest siin-seal tuleb hoog vihma. Tuul pöördub edelast loodesse ning on jätkuvalt tugev. Õhutemperatuur on öösel +1..+6, päeval 5°C-st põhjarannikul 7..11°C-ni sisemaal.

Kolmapäeval tugevneb Läänemere kohal kõrgrõhuala, Venemaal püsib aga madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail vaheldub selgem taevas pilverünkadega. Öösel on sajuhooge idapoolsetes maakondades, päeval siin-seal üle maa. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Loodevoolus saabuv õhumass on jahe ning temperatuur on öösel -2..+3, päeval 6..11°C.

Ööl vastu neljapäeva on Eesti kohal kõrgrõhuala ja ilm on sajuta ning rahulik. Päeval eemaldub kõrgrõhuala aeglaselt Venemaa poole ja selle serva mööda kandub edelavoolus meile soojemat õhku. Kahe õhumassi kokkupuuteala ümbritsev pilvemass katab taeva, aga suuremat sadu neist ei tule, üksnes Põhja-Eestis on üksikute vihmasabinate võimalus. Tuul pöördub lõunakaarde, aga märgatavalt ei tugevne. Õhutemperatuur on öösel -1..-2, saartel ja läänerannikul kuni +5°C, päeval tõuseb pärastlõunaks 9..14°C-ni.

Reedel läheneb Skandinaavia põhjaaladele aktiivne madalrõhkkond ja laieneb servaga Läänemere äärde. Lisandub pilvi ning vihmasabinate tõenäosus on suurem eelkõige päeval, aga kevadisel ajal on sellise ilmaseisu korral aeg-ajalt ikka ka päikest näha. Puhub mõõdukalt tugev lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 2..7°C, päevaks lisandub meile edelavoolus soojemat õhku ning õhutemperatuur kerkib 11..16°C-ni, meretuulega rannikul on jahedam.

Laupäeval liigub madarõhulohk ühes vihmahoogudega üle Eesti, tuul pöördub läände ja loodesse ning õhumass vahetub päeva peale lääne poolt alates uuesti pisut jahedama vastu.