JUHTKIRI ⟩ Remontida või ehitada uus?

Nüüd on arutusel Salme koolimaja tulevik. Direktor Kalmer Poopuu andmeil plaanib vallavalitsus praeguse koolihoone lammutamist ja selle asemele uue ehitamist. Ehkki koolijuhi hinnangul pole 1988. aastal valminud majal ehituslikus mõttes suurt viga midagi, puudub sel kaasaja nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem. Ventilatsiooni paigaldamine oleks eelmise aasta lõpu hindadega maksma läinud 780 000 eurot, uue hoone ehitus neelab aga miljoneid. Ehitushinnad kallinevad samas kuudega ja hinnarallil lõppu ei paista. Kui tõenäoline on, et uue koolimaja ehitamisel kordub sama stsenaarium, mis Hariduse kooli remondilool?