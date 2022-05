ULGUSAARLANE ⟩ Kaja Sepp: kui peaksin elukohta valima, siis valiksin Saaremaa

Peamiselt Soomes tegutseva perearstina on ta asunud oma töös kasutama video- ja telefonivastuvõttu. Kaja Sepp on seda nüüd kaks aastat teinud, kuigi ta algul ei uskunud, et see võib nii hästi toimida. Peamiselt on patsiendid Soomest, kuid vahel ka teistest riikidest ja euroliidu maadest.