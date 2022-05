MÕNUS ⟩ Nädala teises pooles on oodata kuni 17 kraadi sooja

Kolmapäeval tugevneb Läänemere kohal kõrgrõhuala, Venemaal püsib aga madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail vaheldub selgem taevas pilverünkadega. Öösel on sajuhooge idapoolsetes maakondades, päeval siin-seal üle maa. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Loodevoolus saabuv õhumass on jahe ning temperatuur on öösel -2..+2, päeval 7..11°C.

Ööl vastu neljapäeva on Eesti kohal kõrgrõhuala ja ilm on sajuta ning rahulik. Päeval eemaldub kõrgrõhuala aeglaselt Venemaa poole ja selle serva mööda kandub edelavoolus meile soojemat õhku. Kahe õhumassi kokkupuuteala ümbritsev pilvemass katab taeva, aga suuremat sadu neist ei tule. Tuul pöördub lõunakaarde, aga märgatavalt ei tugevne. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, saartel ja läänerannikul kuni +5°C, päeval tõuseb pärastlõunaks 10..14°C-ni, meretuulega rannikul on kuni +7°C.