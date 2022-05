REET VIIRA ⟩ Teeme Ära loob õlatunde võrgustiku taas üle maa

Praegune aeg on keeruline. Sõltumata ajast või kohast saame ise väga palju ära teha, et elu meie ümber paremaks muuta. Sel kevadel, kui omakandi inimestega talguplaane peame, saame mõelda, kuidas liita kogukonda uued naabrid – nii need, kes koroonaajal linnast maale kolisid, kui ka need inimesed, kes olid sunnitud oma kodumaalt lahkuma Ukraina sõja tõttu ja on ajutise pelgupaiga leidnud meie kodumaal.