JUHTKIRI ⟩ Traditsioonide tuules purjetades

Noori purjetajaid on Saaremaal kasvatatud aastakümneid. Võidetud on igat masti tiitleid ja võidetakse neid ka juba täiskasvanueas. Paljudest just avamerepurjetamises silmapaistvatest võistkondadest leiab saarlasi.

Kogenud avamereseilajad ütlevad, et Saaremaalt mandrile kooli läinud purjetajatel endale mõnes jahis koha leidmisega probleeme ei ole. Saarlased on hinnas.

Oma rolli etendab kindlasti see, et ka avamerepurjetamine on Saaremaal au sees ning seda pisikut süstitakse ka noortele. Milleks muuks nimetada seltsi poolt noortele suure jahtlaeva usaldamist. Nii on olnud juba aastaid.