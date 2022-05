ANNA TEADA ⟩ Kellele võiks anda Saare maakonna 1000-eurose spordistipendiumi?

Konkursi sihtgrupiks on Saare maakonnast pärit spordialase tegevusega silma paistnud 25-aastased ja nooremad tudengid, kes õpivad taotluse esitamise hetkel kõrgkoolis.

"Juba teist aastat järjest on stipendiumi suuruseks 1000 eurot," ütles SSMA juhatuse esimees Mati Mäetalu . "Sellega soovitakse väärtustada noore inimese õpinguid ja spordialast tegevust ning toetada stipendiaati rahaliselt.“

Ta täpsustas, et stipendiumiga väärtustatakse noorsportlaste hulgas kõrgharidust. Samuti soovitakse süvendada veendumust, et koos aktiivse tegutsemisega spordivaldkonnas on võimalik omandada ka kõrgharidust.