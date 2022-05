JUHTKIRI ⟩ Teretulnud leevendus

Ukrainas toimuvate lahingute tõttu on Saaremaale jõudnud sadu sõjapõgenikke, kes hädasti tööd vajavad. Sundseisu sattunud inimesed on leplikumad, võttes vastu ka sellised töökohad, mille kohalikud ära põlgavad. Isegi siis, kui kodumaal võis neil olla tunduvalt prestiižsem ametikoht ja kõrgem kvalifikatsioon. Eestis jääks sõjapõgenikel samaväärse töö leidmine puuduva keeleoskuse ja/või Ukraina omadest erinevate kvalifikatsiooninõuete taha. See on põhjus, miks tööd vajav inimene ei pirtsuta. Parem varblane pihus kui tuvi katusel.