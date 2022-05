Madis Kallasel jäid oma sissetulek ja kohustused avalikustamata

Õhtulehe välja toodud nimekirjas on ka Saaremaa vallavanem Madis Kallas. Laias laastus jagunevad ametnike vabandused kolmeks. Nad on kas unustanud, ei olnud kohustusest teadlikud või süüdistavad deklaratsiooni esitades tekkinud tehnilisi probleeme.

Näiteks mullu mais Tallinna linnavolikogust lahkunud ning pealinna ettevõtlusdirektoriks asunud Mart Luik ei teadnud, et deklaratsiooni peab esitama ka linnaameti tippjuht: „Ma ei teadnud üldse, et mul see kohustus on. Teadsin, et pean selle esitama linnavolikogu aseesimehena, aga lahkusin tol perioodil ametist.“