JUHTKIRI ⟩ Aasta emad

Täna õhtul võtab Kuressaare kultuurikeskuses õnnitlusi vastu Saare maakonna aasta ema 2022 – neli last üles kasvatanud Angela Siinor. Tubli naine on hinnatud ka kiirabiõe ja ettevõtjana, kes koos abikaasaga saarlasi juba aastaid pealinna tohtrite juurde sõidutanud. Kõige tähtsam aga on Angela Siinori jaoks ta oma pere.

Aasta ema ise peab end üsna rangeks emaks, leides, et lastele tuleb piire seada. Praeguseks täiskasvanud laste silmis on ema Angela aga armastav, hooliv ja muretsev. Range ju peabki olema, et lapsed korralikeks inimesteks kasvaksid!

Kuigi aasta ema tiitli saajaid on vaid üks, esindab see üks väljavalitu kõiki tublisid ja armastavaid emasid. Sest igaüks neist on oma laste silmis aasta ema tiitlit väärt.