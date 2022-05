LUGEJA KÜSIB ⟩ Miks ei kasteta kesklinna uusi taimi?

"Kuressaare kesklinna Vabadussõja ausamba juurde istutatud taimed on kuivalembesed ja neid ei tohi üle kasta. Enne istutamist sai muld tugevalt läbi leotatud ja samuti taimedele vett antud vastavalt normile. Kui me kastame neid taimi üle, siis nende juured lähevad mädanema. Taimed ei ole närtsinud sellepärast, et vett on vähe, vaid peale istutamist on olnud paar tugevat öökülma. Seega on osa taimi saanud külmakahjustusi. Jälgime olukorda ja tegutseme vastavalt vajadusele."