Suur osa lähisuhtevägivalda on peidus koduseinte vahel

Saare maakonnas eelmisel aastal registreeritud 163 lähisuhtevägivalla juhtumit on konkurentsitult väikseim number, mis viimasel neljal aastal on olnud. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Minna Raun ütleb, et kahjuks näitab selle aasta algus taas tõusutrendi, aprilli lõpu seisuga oli juhtumite arv võrreldes eelmise aastaga 14 protsendiga plussis.