Õdede liit tunnustab Kuressaare haigla opiõde Marje Kruusmäge

Liit toob välja, et aastatel 1980-1986 oli Marje noor, tubli ja töökas günekoloogiaosakonna õde. Alates veebruarit 1986 on ta operatsiooniõde ja pikka aega vastutava operatsiooniõe rollis, millega ta on suurepäraselt toime tulnud.

Tänane Kuressaare haigla operatsiooniplokk on sisult kaasaegne, kõigile parameetritele vastav ja pidevatele arengutele vastavalt täienev. „See on Marje teene ja osakond on Marje “nägu”. Marje on suurepärane, empaatiline ja oma ametit kõrgel tasemel valdav operatsiooniõde, kellega on turvaline ja kindel ühe laua taga seista,“ jagab õdede liit tunnustust sotsiaalmeedias.

Marje on lisaks taganud operatsiooniõdede järelkasvu ja on nad oma käe järgi välja koolitanud. „Marje üheks oskuseks on osata ette mõelda. Et kui üks etapp saab valmisja algab järgmine, mis selleks hetkeks on vaja valmis panna.“

Kolleegid on Marjet iseloomustanud: “Kõik peab toimima, kõik peab sobima, kõik peab olema korrektne; see, et meie haigla opisaalid on sellised, nagu nad on, ja et need toimivad koos oma töötajaskonnaga tänapäevasel tehnilisel, logistilisel, kvaliteetsel ja professionaalsel tasemel – müts maha Marje ees!”

Lisaks on ta Kuressaare haigla Õdede Nõukogus arvestatav liige just oma konkreetsuse ja kiire kaasamõtlemisega. Eesti õdede liidu liige on ta aastast 2005 ja ka siin on oma mõtete ja tegudega olnud abiks EÕL põhimõtete ja tegevuste arendamisel Saare maakonnas.

Igal aastal valib Eesti Õdede Liidu volikogu Aasta Õe ja Aasta Hooldustöötaja. Eriti viimastel aastatel on tõstatanud küsimus - kuidas valida see üks, selle konkreetse aasta erilisem?