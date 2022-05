Mõni löökauk on tänaval pikemat aega parandamata? Probleemile võib olla kiire lahendus

Hetkeseisuga on rakenduse kaardil näha teavitust kahest Saare maakonna juhtumist. 4. mail on teavitatud löökaukudest Kihelkonna maanteel Suuresilla ja ringtee vahelisel lõigul. 7. mail on märgitud, et Nasval ei põle tänavavalgustus. Mõlemad teavitused on rohelised, mis tähendab, et ametiasutused on probleemi teadmiseks võtnud, tegelevad selle lahendamisega või see on juba lahendatud. Punane teavitus tähendab, et probleemiga pole veel tegeletud.