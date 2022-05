Saaremaa vald vaidleb Orissaare sadama arendajaga

Saaremaa vallavalitsus ei nõustu MTÜ Perekond Piidivabrik toodud etteheitega, justkui vallavalitsus ei ole midagi teinud, et sadama faarvaater oleks läbitav ka suurema süvisega laevadele.

„Vallavalitsus pole leidnud, et see oleks esimene perspektiiv, kuhu valla raha paigutada," kirjutas Saaremaa abivallavanem Mikk Tuisk vastuses MTÜ Perekond Piidivabrikule. Tuisk tuletas meelde, et hoonestusõiguse lepinguga on sadama arendamine antud Perekond Piidivabrikule. "Kuna ka faarvaater on oluline osa sadamast, siis selle süvendamine saab olla samuti hoonestaja kohustuseks,” leidis abivallavanem. Vallavalitsus ei välista MTÜga koostööd, kuid märgib, et hoonestajal tuleb samuti investeerida, mida aga siiani vallavalitsuse arvates tehtud ei ole.

Mikk Tuisk Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Samuti ei nõustu vallavalitsus MTÜ Perekond Piidivabriku väitega, et hetkel kehtiv detailplaneering seab piirangud hoonete säilitamiseks. „Detailplaneeringu lahenduses on välja toodud hoonete säilitamised nendes kohtades, kus see oli mõistlik,” toonitas abivallavanem. Vald juhtis tähelepanu, et alal kehtib detailplaneering, mida Perekond Piidivabrik peab ellu viima. Sadama ehitised, mida MTÜ Perekond Piidivabrik on lähiaastateks kavandanud, ei ole abivallavanem Tuisu sõnul kehtiva detailplaneeringuga kooskõlas.