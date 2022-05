Internetipoed on mugav võimalus ostelda, ilma et peaks päriselt kauplusse kohale minema. Samas tuleb arvestada sellega, et e-kauplusest soetatud ese võib tuua pettumuse, kuna oma silmaga näha ja käega katsuda saame seda alles siis, kui see kohale jõuab. Saarte Hääl uuris tänavaküsitluses inimestelt, kas nad külastavad internetipoode ning mida sealt soetanud on.