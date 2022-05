AITA LEIDA! ⟩ Kõrusel tegutsevast ratsatalust kadus kaks poni

„Oma jõududega ei ole me suutnud neid leida ja kogu see kadumine on väga mitte-hobuselik käitumine – minna ära kodust liigikaaslaste ja sõprade juurest,“ tõdes ratsatalu perenaine Miina-Eliise Udeküll.

Hobused läksid tema sõnul kaduma 24. mail kella 20 paiku Kõruse külas, Aadu talu hoovist. Kadunuks jäid raudjas šetlandi poni UELN 233001150000019 (kiibi nr 233098100033751) ja aastane hiirjasvõik eesti hobuse sälg UELN 233002100299421 (kiibi nr 978101083201019).

Ratsatalu perenaise sõnul eeldasid nad, et ponid läksid uitama lähedal olevate teiste hobuste juurde, kuid sealt neid ei leitud. Ta tõi sotsiaalmeedias tehtud postituses välja, et talus on veel umbes 40 hobust erinevatel karjamaadel. „Edasi alustasime otsinguid 25. mail ratsa, jala ja autodega, 28. mail kutsusime aga kohale ka drooni ja termokaamera.“

Läbi vaadati alad 5 km raadiuses, lagendikud, sood, põllud jmt. „Hobustest pole mitte ühtegi jälge, ei kabjajälgi ega ka pabulaid, mis viitaks suunale, kuhu nad võisid liikuda või kus olla.“ Ratsatalu on teavitanud ka kohalikke inimesi, jaganud Facebookis ümbritsevate kogukondade gruppides kadumise teateid ning laupäeval, 28. mai õhtul said nad teate naaberküla vanemalt meesterahvalt, et samal päeval kella 15.30 paiku laaditi talli lähedal teeotsas pruunikat väiksemat looma haagisele, kus tee ääres seisis suurem tume maastur.

Järel oli sel loomahaagis, millel luuk all, loom haagises ja luugi peal seisis noorem mees, käega toetudes looma poole. Haagise kõrval kadakate vahel oli Udekülli sõnul veel kaks meest, kell seljas roheliselaigulised jakid. „Peale selle teate saamist helistasin läbi kõik kohalikud loomapidajad, kellel on loomade veohaagis, et välistada vargust. Uurisin, kas keegi on siin kandis oma loomi äkki vedanud, mõni vasikas või lammas plehku pannud, aga ei miskit, keegi polnud siin käinud,“ kirjeldas ta.

„Kõndisime antud teeotsa ja selle ümbruse läbi jalgsi, väidetaval parkimiskohal oli näha suuremaid rehvijälgi, kuid konkreetseid viiteid hobustele polnud. Oleme igapäevaselt sõitnud autodega läbi praktiliselt kogu poolsaare teed, ratsutanud läbi kõik metsarajad ja põllud 7 km raadiuses ning otsinud jalgsi naaberkinnistute talukohtadest ja kariloomade aedadest. Jälgi meie hobustest ei ole leidnud mitteühtki.“