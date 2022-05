Ilm kisub nädala teises pooles taas veidi soojemaks

Teisipäeval jõuab Eesti kohale "lõunatsüklon", tõstab öösel idakaare tuule tugevamaks, päeval pöördub tuul lõunasse ja edelasse ja on jätkuvalt tugev. Lõuna-Eestisse jõuab juba öö hakul tihe vihmasadu ühes äikesega ja laieneb hommikuks üle maa. Päeval tihe vihmasadu jätkub, välistada ei saa ka äikest. Õhutemperatuur on öösel 8..12°C, päeval 11..16°C.

Kolmapäeval eemaldub madalrõhkkond üle Edela-Soome Stockholmi suunas, samal ajal areneb Poola –Leedu kohal uus osatsüklon. Meil on selle madalrõhuvööndi servas tuleb päev veidi helgem, kuid hoovihma jagub ikkagi mitmele poole ja püsib ka äikesevõimalus. Lõunakaare tuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel 7..11, päeval 15..20, sajupilvede all ja kohati rannikul 12..14°C.