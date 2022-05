Linnuse üürimaja kõik korterid on broneeritud

"Huvi on väga suur ja hetkel oleme sunnitud paljud ootejärjekorda lisama," ütles Kitsas 16 Kodu juhatuse liige Oliver Akenpärg. Ta märkis, et ühtlaselt suur huvi on olnud nii ühe-, kahe- kui ka kolmetoaliste üüripindade vastu. Lepinguid soovitakse sõlmida reeglina aastaks ja praegu soovib ainult üks inimene lühemat üüriperioodi.