Orissaare muusikakooli direktoriks valiti Regina Suik

„Orissaare Muusikakool on Ida-Saaremaa suurim huvihariduskool. Näen, et ka tulevikus võiks see staatus säilida. Sellisel tasemel muusikakool Orissaares on suur väärtus, mida tuleb hoida!," ütles Regina Suik, kes tegeleb osaühing Nurutaja kaudu muusikalise huvihariduse pakkumisega Orissaare lasteaias ja Orissaare kultuurimajas.