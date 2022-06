MUHU UUDISSED ⟩ Lapsed kutsuvad jälle laadale!

Ja nõuksel kenal kevadisel aal oogid just paras aeg katsuda uiest laata korralda. Et lastekaitsepäe olli juba kole tiheli tegemisi täis, siis lükati laadapäe pirekse viel edasi. Sest laada pidamiseks põle Muhus magusamad aega kut riedene pialelõuna. Neh, siis kut nie autute killavoorid sialt Suure väina takka siia kupatama kukkuvad. Ja Liiva linnas ikka pissike piatus tihasse. Ja et lastel oo riede, kolmanda juuni omingu, just spordipäe kua, kus kered kenaste kuumaks aetud suavad ja miel erk, sest rehkendamise ega lugemise tundisid selle pääva undrehti palju põle mitte, siis kellu ühest naad aavad ennassid oma nasvärkidega jälle turumajase kokku.