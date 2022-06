Kuressaare keskväljaku praaktöö vaidlusel ei paista lõppu

Saaremaa vallavalitsus on seisukohal, et linna keskväljakule paigaldatud graniitkivide lagunemine on suuresti tingitud ehitusvigadest, samas on aga rekonstrueerimistööde peatöövõtja Merko seisukohal, et lagunemise on põhjustanud hoopiski projektivead. Vallavalitsus ei välista ka vaidluse kohtusse viimist.