KOGUME MÄLESTUSI Kui kellelgi on Tip-Tapi turniiriga seoses mälestusi või fotosid, ootame neid e-postil raul.vinni@saartehaal.ee.

Ligi 40 aastat tagasi koolipoisina Tip-Tapi jalgpalliturniiri võidukarika pea kohale tõstmine on ka tänaseks 50-aastaste meeste seas saavutus, millega sõprade ees uhkeldada.

Toivo Alt tabas 1984. aastal Tip-Tapi jalgpalliturniiri alustades täpselt naelapea pihta. Ühtegi taolist õuejalgpalli turniiri Saaremaal ei olnud. Õigupoolest ei toimunud mitte ühtegi kõikidele mõeldud turniiri. “Tipi ja Tapi võit oli siis nagu maailma tähtsaim asi,” kinnitab 1987. aastal 11-aastase poisina turniiri võitjaks tulnud Risto Berendson. Tänane jalgpallikommentaator Toomas Vara naljatab turniiri legendaarsusele viidates, et kui ükskõik millise saarlasega rääkida, siis varem või hiljem selgub, et ta on Tipi ja Tapi turniiri ära võitnud.