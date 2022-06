Festivali tunnuslause "Kunst on kohal" all toovad korraldajad kunsti näitusesaalidest välja tänavale, rahvale lähemale ja julgustavad kunstiga tegelema igaüht.

Korraldustoimkonna liige Lii Pihl ütles, et esimese festivali kava on suhteliselt meelelahutuslik, kuid edaspidi, kui on rohkem aega, saab programmi paigutada ka tõsisemaid arutelusid.