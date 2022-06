MUHU UUDISSED ⟩ Kõege param paik

Kui vahest mõtelda, et misest sie tuleb, es sii inimesed igakordas eluga nii rahul oo, kui kiegid jälle küsima kukub? Kuigidpalju mugavusi sii ju põle. Akkab juba sialt pihta, et ülemualt kojo piasmiseks tuleb teesekorra Virtsus kai pial mõni minut oodata kua, sest lae ep lähe just kohe välja mitte. Ja spaasid meitel põle ja suuri kaubamajasid kua põle. Kinu näidatse paljast korra kuus ja üöse kuskil kärakat ep müida.