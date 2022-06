SAARTE HÄÄL RUHNUS ⟩ Ruhnu saarel avati tuletorn taas külastajatele

Tuletorni kompleks on kultuurimälestisena riikliku kaitse all ja kuulub IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) poolt välja valitud 100 tuletorni arhitektuurimälestise nimekirja. "Ruhnu tuletorni taolise lahendusega on kogu maailmas ainult kaks torni - Ruhnu ja Ras Gharib Egiptuses, Punase mere ääres," märkis Rütkinen.